BEYROUTH — Des frappes aériennes lancées contre une ville et un village contrôlés par Daech (le groupe armé État islamique) en Syrie ont tué au moins 32 civils depuis deux jours, ont affirmé lundi des militants.

On ne sait pas qui est responsable des frappes contre le village d’Akayrshi, dimanche, et la ville de Boukamal, le long de la frontière entre la Syrie et l’Irak, lundi.

Des militants pointent toutefois du doigt la coalition américaine, qui a promis de faire enquête.

Le raid contre Boukamal s’est produit tout juste avant 3 h, heure locale, selon un groupe militant qui affirme qu’une mosquée et les maisons voisines ont été bombardées. Quinze maisons auraient été détruites et au moins 20 civils tués.

L’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, dit que 23 civils ont perdu la vie, et prévient que le bilan risque de s’alourdir. Le directeur de l’Observatoire rapporte aussi la mort de djihadistes.

L’Observatoire dit que 12 femmes ont été tuées à Akayrshi, un village qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Raqqa, la capitale de fait de Daech, tandis que groupe Raqqa est massacrée silencieusement rapporte que 22 personnes ont perdu la vie quand les frappes ont touché un convoi de travailleurs agricoles.