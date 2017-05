Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite, construira le plus vaste réseau de transport public du monde en seulement cinq ans. Le projet a été présenté hier dans le cadre du Sommet mondial de l’Union internationale des transports publics, qui a lieu jusqu’à mercredi au Palais des congrès de Montréal.

Le projet prévoit la construction de six lignes de métro, 176 km de voies et 85 stations. Il comprend aussi la mise en place de 24 lignes de bus et de 3000 points d’arrêt desservant 1900 km de routes. Chiffré à 27 milliards de dollars, le projet aboutira à la création du premier réseau de transport en commun du Royaume; il s’agit du plus gros projet d’infrastructure au monde.

Trois consortiums constitués de 35 sociétés internationales spécialisées dans la construction, la conception, l’exploitation et la maintenance ont été sélectionnés. À l’heure actuelle, le projet emploie plus de 52 000 personnes parlant 23 langues différentes. Bombardier participera à la construction d’une partie du matériel roulant du métro. La mise en service est prévue pour la deuxième moitié de 2019.