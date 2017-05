CARACAS, Venezuela — Des milliers de personnes ont bloqué des routes principales avec des chaises, des parasols et des glacières, lundi, au Venezuela, dans une autre manifestation d’opposition au gouvernement socialiste.

Le «sit-in contre la dictature» s’est déroulé dans la foulée de manifestations dans les rues qui perdurent depuis un mois et demi contre le président Nicolas Maduro et qui ont entraîné la mort de dizaines de personnes. Avant même le début du «sit-in» à Caracas, plusieurs entreprises avaient fermé leur porte et des chauffeurs de taxi avaient cessé leur travail en vue des perturbations de la circulation dans la capitale.

Des manifestants sont demeurés au centre des routes principales pendant six heures, avant de commencer à se disperser sous de fortes pluies à la fin de l’après-midi. D’autres promettaient de rester sur place pour les 12 heures prévues du «sit-in».

Les leaders de l’opposition réclament le déclenchement immédiat d’une élection présidentielle. Des sondages montrent qu’une grande majorité des Vénézuéliens souhaitent le départ de M. Maduro alors que la criminalité violente augmente et que le pays glisse dans une débâcle économique, avec une inflation dans les trois chiffres et une pénurie de plusieurs produits alimentaires de base.

L’Union européenne appelle aussi à la tenue d’une élection au Venezuela. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont aussi déclaré lundi que «la violence et l’usage de la force ne résoudraient pas la crise dans le pays».

Les États-Unis ont exprimé de sérieuses inquiétudes à l’égard de l’érosion des principes démocratiques dans ce pays d’Amérique du Sud.