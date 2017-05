STOCKHOLM — L’agence policière européenne Europol a annoncé mercredi le démantèlement d’un réseau de passeurs qui, depuis dix ans, transportait des migrants vers l’Europe et leur fournissait de faux papiers.

Europol a indiqué par voie de communiqué que sept passeurs présumés, dont l’homme qui serait le dirigeant du réseau, ont été arrêtés en Espagne et en Grèce, dans le cadre de multiples perquisitions réalisées à la fin du mois de mars.

Europol explique que le réseau disposait de son propre atelier de fabrication de faux papiers en Grèce, un pays qui depuis des années sert de porte d’entrée aux migrants qui essaient de rejoindre l’Europe depuis l’Afrique et le Moyen-Orient.

Des perquisitions menées en Espagne, en Grèce et en Belgique ont permis de saisir 100 000 euros en liquide, des documents, du matériel informatique et des téléphones portables.

Par ailleurs, la police suédoise tente de déterminer si des incendies qui ont éclaté dans des centres d’accueil de migrants étaient d’origine criminelle. On ne rapporte ni blessures ni arrestations, mais environ 300 demandeurs d’asile ont été évacués et relogés ailleurs mercredi matin. Les incendies ont éclaté dans des centres d’accueil de Borrby et Malilla. Dans la ville de Vaxjo, les flammes ont pris naissance dans un hôtel adjacent à un centre d’accueil.