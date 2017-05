KANSAS CITY, Kan. — La soldate américaine Chelsea Manning a été libérée après avoir purgé sept des 35 années de prison qui lui avaient été imposées pour avoir transmis des documents confidentiels au site WikiLeaks.

Une porte-parole de l’armée américaine a confirmé que la soldate transgenre a été relâchée très tôt mercredi matin de la prison militaire de Fort Leavenworth, au Kansas.

L’ancien président Barack Obama l’avait graciée pendant ses derniers jours au pouvoir.

Manning avait été reconnue coupable en 2013 de 20 chefs d’accusation, dont six d’espionnage, de vol et de fraude informatique. Elle avait toutefois été reconnue innocente d’avoir aidé l’ennemi, l’accusation la plus grave qui pesait contre elle.

L’ancienne analyste du renseignement déployée en Irak avait admis avoir transmis des documents à WikiLeaks. Elle avait expliqué avoir voulu exposer au grand jour ce qui était, selon elle, la nonchalance de l’armée américaine face à l’impact de la guerre sur les populations civiles.

Elle se nommait Bradley Manning avant de changer de genre pendant son incarcération.

Par ailleurs, la compagnie Pulse Films a annoncé lors du Festival du film de Cannes, en France, que Manning participera à un documentaire sur sa vie. Le film «XY Chelsea» sera dirigé par le cinéaste britannique Tim Travers Hawkins. Manning aurait accordé au cinéaste un accès «sans précédent» et M. Hawkins accompagne ses avocats depuis 2014.