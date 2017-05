PARIS — La composition du premier gouvernement du nouveau président français Emmanuel Macron a été dévoilée mercredi par le secrétaire général du parti La République en marche, Alexis Kohler.

Bruno Le Maire est nommé aux Finances, Gérard Collomb à l’Intérieur, Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères et Sylvie Goulard à la Défense.

Âgé de 69 ans, M. Le Drian a agi comme ministre de la Défense pendant les cinq années du mandat de l’ancien président François Hollande. Il comptait parmi les ministres socialistes les plus populaires et avait notamment supervisé les opérations militaires françaises au Mali, en République centrafricaine, en Irak et en Syrie.

La nouvelle ministre de la Défense, Sylvie Goulard, est une politicienne centriste pro-Europe. La femme de 59 ans est membre du Parlement européen depuis 2009, mais sa carrière politique a débuté au début des années 1990.

Bruno Le Maire est membre du parti Les Républicains. L’homme de 48 ans a servi comme ministre de l’Agriculture de l’ancien président Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2012.

Gérard Collomb est un socialiste de 69 ans. Il était maire de la ville de Lyon, la troisième plus grande du pays, depuis 2001. Il avait été le premier politicien socialiste d’envergure à appuyer la candidature présidentielle de M. Macron.