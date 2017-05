LOS ANGELES — Des centaines de policiers fédéraux et municipaux se sont répandus à travers les rues de Los Angeles, tôt mercredi matin, au terme d’une enquête de trois ans sur le violent gang de rue MS-13.

L’enquête est dirigée par la police fédérale américaine, le FBI.

Des mandats d’arrestation et de perquisition ont été exécutés dans 41 endroits. Les cibles incluaient certains des leaders présumés du groupe.

MS-13 retient de plus en plus l’attention des départements de la Justice et de la Sécurité intérieure de l’administration Trump, dans le cadre d’une campagne pour lutter contre la criminalité violente et l’immigration illégale.