NEW YORK — Une voiture s’est engouffrée à l’envers dans un sens unique jeudi sur Times Square, à New York, fonçant dans la foule sur le trottoir et faisant un mort et une vingtaine de blessés.

Le conducteur de 26 ans a été arrêté et sera soumis à un alcootest, a indiqué à l’Associated Press un membre des forces de l’ordre. Il aurait des antécédents en matière de conduite avec les facultés affaiblies.

La police ne croit pas à un attentat terroriste, mais l’escouade antibombe a quand même été mobilisée.

Des images tournées sur place jeudi midi montrent des victimes emportées sur des civières.

La voiture de couleur marron s’est immobilisée contre un lampadaire et contre les barrières d’acier qui protègent le trottoir. Deux de ses roues ne touchent plus le sol.