NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

————–

FAUX: Les 62 millions d’électeurs qui ont voté pour Trump étaient des espions russes

EN FAIT: Cet article satirique a été repris du Daily Stormer la semaine dernière, dans la foulée d’informations véritables concernant une enquête sur les liens entre Moscou et la campagne Trump. L’«article» original citait des sources du FBI selon qui des millions d’électeurs étaient en fait des agents du KGB. Seul grain de vérité: 62 millions d’Américains ont bel et bien voté pour M. Trump le 8 novembre, le propulsant jusqu’à la présidence.

————–

FAUX: McDonald’s utilise des vers dans ses boulettes, mais peut quand même dire qu’il s’agit de boeuf à 100 pour cent

EN FAIT: Une porte-parole du mastodonte américain de la restauration rapide le confirme: tous ses burgers sont faits de viande de boeuf à 100 pour cent, sans agents de remplissage. Le site satirique Daily Buzz Live écrivait, dans un texte qui a fait le tour du web, que McDonald’s utilisait dans ses boulettes des vers de terre et des yeux de vache achetés de la compagnie «100% Beef».

————–

FAUX: La perquisition d’un navire de la Fondation Clinton à Baltimore révèle un secret dégoûtant

EN FAIT: Le site TheLastLineofDefense, qui admet ouvertement publier des canulars, citait la chaîne CNN selon qui les forces de l’ordre auraient découvert 14 conteneurs renfermant 460 réfugiés originaires du Yémen et de Syrie. L’information a été réfutée par le port de Baltimore et par la Fondation Clinton.

————–

FAUX: Clint Eastwood a été retrouvé mort chez lui, à Brentwood

EN FAIT: Un court texte de deux paragraphes repris par de multiples sites depuis quelques semaines cite le bureau du shérif du comté d’Orange, qui n’a rien annoncé de tel au sujet de l’acteur de 86 ans. Ce bureau n’aurait aussi rien à voir avec une mort à Brentwood, qui se trouve dans le comté de Los Angeles. M. Eastwood est attendu au Festival de Cannes d’ici quelques jours.