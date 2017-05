ENGLEFIELD, Royaume-Uni — Le Royaume-Uni a été le théâtre de nombreux mariages samedi, mais seul celui de Pippa Middleton comptait parmi ses invités deux probables successeurs au trône britannique.

La soeur de la duchesse de Cambridge s’est unie au riche gestionnaire de fonds spéculatif James Matthews dans une église rurale à l’est de Londres.

Radieuse dans une robe faite sur mesure par Giles Deacon, Pippa arborait un voile du modiste Stephen Jones, couronné d’un diadème.

Sa soeur Kate Middleton et d’autres membres de famille royale ont assisté à la cérémonie. Les princes William et Harry ont fait leur entrée ensemble, vêtus d’habits formels. Le prince George, âgé de 3 ans, a assumé la rôle de page et sa soeur Charlotte, d’un an sa cadette, celui de demoiselle d’honneur.

Parmi les invités figuraient également le tennisman Roger Federer et son épouse.

La mariée est arrivée à l’église aux côtés de son père Michael Middleton, dans une Jaguar décapotable.

En sortant du véhicule rétro, Pippa a dévoilé sa robe à haute encolure et du même coup, mis fin au suspense qui régnait dans le monde de la mode. Dotée d’un corsage en dentelle et d’un drapé à l’avant, la robe découvre le haut du dos avec un espace en forme de coeur. Giles Deacon explique avoir brodé des perles dans le corsage, au-dessus d’un jupon avec des couches de tulle et d’organza.

Les créations du designer britannique ont été portées par Scarlett Johansson, Victoria Beckham et une panoplie d’autres célébrités.

Une foule s’était amassée samedi devant le terrain de l’église Saint-Marc du village d’Englefield, sous une pluie intermittente.

Une somptueuse réception privée était ensuite prévue sur une propriété des parents de la mariée, à proximité du village de Bucklebury. Pour l’occasion, Carole et Michael Middleton y ont fait ériger une marquise en vitre.

L’accès à l’espace aérien des deux villages a été interdit afin d’empêcher les médias de survoler les festivités ou d’y envoyer des drones afin d’en obtenir des images.