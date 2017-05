BERLIN — Les électeurs suisses se rendent aux urnes, dimanche, pour se prononcer sur l’abandon progressif de l’énergie nucléaire au pays.

Selon les résultats anticipés, la plupart des cantons ont appuyé le plan de transition vers des énergies renouvelables.

En vertu de son système de démocratie directe, l’adoption d’initiatives en Suisse requiert l’appui de la majorité à la fois des cantons et de l’ensemble des voix.

Selon la télévision publique SRF, 58 % des électeurs se seraient prononcés en faveur de la proposition.

Le gouvernement suisse espère bannir la construction de nouvelles centrales nucléaires et démanteler les cinq centrales existantes à la fin de leur vie utile et techniquement sûre.

Son plan s’articule également autour d’une amélioration de l’efficacité énergétique des appareils électroniques et des véhicules, en plus du développement des énergies solaire et éolienne.

Ses détracteurs craignent une importante hausse des tarifs d’électricité.