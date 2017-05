TEL AVIV, Israël — Le président des États-Unis, Donald Trump, est arrivé en Israël pour un premier voyage officiel.

Le président et son épouse Melania ont été accueillis chaleureusement à leur descente d’avion, à Tel-Aviv, par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux chefs de gouvernement auront de plus longs entretiens plus tard en journée, lundi.

Lors d’une brève cérémonie à l’aéroport, le président Trump a invité les Israéliens et les Palestiniens à saisir l’opportunité qu’offre son administration d’apporter la paix et la stabilité à leur région.

Pour sa part, le premier ministre Netanyahou a salué le discours qu’a prononcé la veille le président Trump en Arabie saoudite qui invitait les pays musulmans à s’unir pour combattre l’islamisme radical.

Mardi, Donald Trump aura des entretiens avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.