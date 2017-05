KABOUL — Des insurgés ont tendu une embuscade à un convoi de sécurité dans le nord de l’Afghanistan, lundi, tuant cinq policiers de la région.

Karim Yuresh, porte-parole de la police provinciale de Faryab, a affirmé qu’un commandant de groupe et ses quatre gardes du corps étaient morts.

Le commandant, que les autorités ont seulement appelé Sadat, et ses quatre employés étaient en route vers des funérailles dans le district de Kohistanat lorsque l’attaque est survenue. L’embuscade a provoqué une fusillade qui a aussi tué et blessé un certain nombre d’insurgés.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque mais les talibans et les militants de Daech (le groupe armé État islamique) sont actifs dans la région et ont récemment intensifié leurs attaques contre les militaires, les représentants gouvernementaux et les personnalités progouvernementales.

Dans la province de Logar, dans l’est du pays, des tireurs ont abattu le chef adjoint d’un conseil clérical provincial, selon le général Esmatullah Alizia, le chef de police local. Mawlavi Abdul Ghafor a été tué près de la capitale provinciale, Puli Alam, alors qu’il se dirigeait dans une mosquée pour la prière du matin.

L’attaque n’a pas été revendiquée non plus.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’une frappe aérienne survenue dimanche soir avait tué un représentant taliban de leur cabinet fantôme, Dost Mohammad, ainsi que sept autres membres du groupe. Quatre autres militants ont été blessés, selon le communiqué du gouvernement. Dost Mohammad avait été nommé responsable du district de Qala-e-Zal.

Les talibans n’ont offert aucun commentaire. Les insurgés avaient pris le contrôle de ce district il y a deux semaines, mais les militaires afghans l’ont regagné après avoir mené une contre-attaque.