CAP CANAVERAL, Fla. — Après neuf mois dans l’espace, le sperme de souris a produit des souris en santé.

C’est ce que concluent des scientifiques japonais, dont les résultats d’une étude ont été publiés lundi.

Les échantillons de sperme gelé et séché ont été lancés en 2013 jusqu’à la Station spatiale internationale puis sont revenus sur Terre en 2014.

La radiation intense de l’espace a causé de légers dommages à l’ADN du sperme.

Quoi qu’il en soit, après la fertilisation in vitro, des résultats concluants ont été observés. Les bébés souris nés de ce sperme se sont ensuite développés pour devenir des adultes ayant une fertilité normale.

Les chercheurs estiment qu’il s’agit là d’une première étape vers la reproduction d’autres mammifères et, éventuellement, d’humains. Ils songent à des missions s’étalant sur plusieurs années, voire sur plusieurs générations. La technique de procréation assistée pourrait être utilisée, pendant cette période, pour des animaux de compagnie et des êtres humains.

Les résultats de cette recherche ont été dévoilés dans une publication scientifique de «Proceedings of the National Academy of Sciences».