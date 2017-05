MANCHESTER, Royaume-Uni — Les forces de l’ordre britanniques ont arrêté mercredi trois autres suspects en lien avec l’attentat suicide qui a fait 22 morts lundi soir, à Manchester.

La sécurité a aussi été renforcée autour de plusieurs sites névralgiques du pays, dont le palais de Buckingham et le parlement.

La ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, a dit que le kamikaze — Salman Abedi, un homme d’origine libyenne né au Royaume-Uni — n’a pas agi seul quand il a frappé lors d’un concert d’Ariana Grande. Elle a ajouté qu’il était connu des forces de sécurité «jusqu’à un certain point».

Les responsables examinent maintenant les voyages d’Abedi en Libye pour tenter de deviner ses allégeances et essayer de mettre en échec toute nouvelle menace potentielle.

La police a annoncé l’arrestation mercredi de trois hommes dans le sud de Manchester. Un homme de 23 ans avait été arrêté et plusieurs maisons perquisitionnées dans la même région la veille.

Le Royaume-Uni a rehaussé le niveau de menace terroriste à «critique» après une rencontre d’urgence du gouvernement tard mardi, puisqu’on craint qu’Abedi n’ait eu des complices qui s’apprêteraient à passer aux actes. Des soldats britanniques ont remplacé les policiers autour de sites comme le palais de Buckingham et le parlement.

La cérémonie du changement de la garde a été annulée mercredi au palais de Buckingham. Le palais de Westminster, où loge le parlement, était uniquement accessible aux employés autorisés; les visites touristiques et autres événements y ont été annulés jusqu’à nouvel ordre. Des policiers armés ont été aperçus patrouillant à l’extérieur de la cathédrale St. Paul, un autre des principaux attraits touristiques de la capitale.

Des responsables ont révélé mercredi qu’un millier de soldats ont été déployés à Londres et ailleurs.

La première ministre Theresa May a présidé mercredi une rencontre de son cabinet d’urgence pour discuter des renseignements disponibles au sujet d’Abedi et de la possibilité qu’il ait reçu une aide extérieure.

Le ministre français de l’Intérieur a dit qu’Abedi s’est rendu en Syrie et qu’il avait des liens «prouvés» avec Daech (le groupe armé État islamique). Gérard Collomb a déclaré sur les ondes du réseau de télévision BFM, mercredi, que les renseignements français et britanniques disposent d’informations concernant les visites d’Abedi en Syrie. Il a ajouté qu’on ne sait pas si Abedi appartenait à une cellule terroriste plus importante.

Soixante-quatre personnes demeurent hospitalisées depuis l’attaque, dont 20 qui se trouvent dans un état critique.