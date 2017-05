MADRID — Une frégate de la marine espagnole a secouru mercredi 282 migrants qui dérivaient à bord de deux navires au large de la Libye.

Un communiqué publié par le gouvernement jeudi indique que 18 Érythréens âgés de moins de dix ans ont été secourus.

Les réfugiés originaires d’Afrique et d’Asie se trouvaient à bord d’un petit canot pneumatique et d’une embarcation de bois plus grande.

Ils ont été transférés vers un navire britannique qui patrouille la Méditerranée dans le cadre d’une opération de l’Union européenne pour contrer les passeurs qui sévissent en Libye.

Le communiqué ajoute que la frégate a maintenant secouru 3035 personnes depuis trois mois. Trois passeurs présumés ont été arrêtés.