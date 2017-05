GENÈVE, Suisse — Les hôpitaux, les ambulances, les médecins et leurs patients ont été attaqués l’an dernier dans au moins 20 pays touchés par les conflits, a dit jeudi le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

M. Guterres a indiqué au Conseil de sécurité de l’ONU que dans la plupart de ces pays, «des systèmes médicaux déjà fragiles sont au bord de l’effondrement» — et dans la plupart des cas, personne n’est tenu responsable.

En Syrie, poursuit-il, l’organisation humanitaire Physicians for Human Rights a documenté plus de 400 attaques depuis 2013, menant à la mort de quelque 800 employés médicaux.

En Afghanistan, le nombre d’attaques rapportées contre les installations de santé et le personnel médical a presque doublé entre 2015 et 2016.

M. Guterres estime que «ces attaques témoignent d’une tendance plus lourde: les belligérants voient de plus en plus les hôpitaux et les cliniques comme des cibles, et non comme des sanctuaires devant être respectés».