WASHINGTON — L’enquête sur l’ingérence de la Russie dans la plus récente élection présidentielle américaine et sur la possible collusion entre le Kremlin et l’équipe de campagne de Donald Trump implique dorénavant le gendre de ce dernier.

Le quotidien The Washington Post rapportait jeudi que la police fédérale américaine (FBI) se penche sur des rencontres entre Jared Kushner et l’ambassadeur russe Sergueï Kislyak, de même que le banquier Sergueï Gorkov.

Selon The Washington Post, cette enquête ne signifie cependant pas que l’époux d’Ivanka Trump et haut conseiller de la Maison-Blanche est soupçonné d’un crime.

Son avocat a déclaré par communiqué que M. Kushner avait déjà offert au Congrès de révéler tout ce qu’il sait à propos ces entretiens.

Le comité de la Chambre des représentants sur la surveillance a pour sa part demandé au FBI de lui transmettre davantage de documents sur son ex-directeur, James Comey, et ses contacts avec la Maison-Blanche ainsi que le département de la Justice.

Le président du comité, le républicain Jason Chaffetz, réclame des documents qui remontent à septembre 2013, alors que M. Comey avait accédé à la tête du FBI sous l’administration de Barack Obama. Depuis son licenciement par Trump le 9 mai dernier, son prédecesseur Robert Mueller a repris les rênes de l’enquête sur les allégations de complot avec Moscou pour influencer l’issue du scrutin présidentiel.