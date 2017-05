TAORMINE, Italie — Le président américain Donald Trump est arrivé vendredi au sommet du G7 à Taormine, en Sicile, au terme d’un long périple de neuf jours à l’étranger.

Il a lancé sur Twitter qu’il discutera avec les autres leaders du G7 de «croissance économique, de terrorisme et de sécurité». Il a ensuite ajouté que son voyage a été «une réussite» et qu’il a permis «d’économiser des milliards de dollars pour les États-Unis et de sauver des millions d’emplois».

M. Trump a tout d’abord rencontré le premier ministre japonais Shinzo Abe, qu’il avait reçu à son domaine de Mar-a-Lago, en Floride, plus tôt cette année. Les deux hommes ont notamment discuté du dossier nord-coréen.

L’entourage de M. Trump cherchera à abréger le plus possible les multiples rencontres auxquelles il devra participer pour éviter qu’il ne se lasse.

Les rencontres de vendredi porteront sur la Syrie, la Libye, la Corée du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan. L’économie mondiale, les changements climatiques et les migrations seront aussi discutés au cours des deux prochains jours.

La cérémonie d’ouverture se déroulera dans les ruines d’un ancien temple grec et sera suivie d’un concert.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a prévenu qu’il s’agira probablement du sommet du G7 «le plus difficile» des dernières années.