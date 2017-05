NEW YORK — Quatre braqueurs déguisés en travailleurs de la construction ont attaqué jeudi une bijouterie du quartier new-yorkais de Brooklyn, où ils se sont emparés d’un butin de 800 000 $ US en bijoux, en or et en liquide.

La police a dit que l’un des malfaiteurs, vêtu d’une combinaison de protection contre les matières dangereuses, a monté la garde à l’extérieur en tenant une pancarte qui prévenait: «Danger: amiante. Hommes au travail».

Pendant ce temps, ses complices rudoyaient à l’intérieur un employé de 67 ans qui a été légèrement blessé à la tête.

Les policiers ont retrouvé la combinaison abandonnée un peu plus loin, mais n’ont encore procédé à aucune arrestation.