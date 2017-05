BÂLE, Suisse — Plus de 60 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer cette année, un déclin appréciable comparativement à l’an dernier, a révélé vendredi l’Organisation internationale pour les migrations.

L’agence onusienne installée à Genève a précisé que 60 521 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer, dont plus de 80 pour cent qui ont posé le pied en Italie. Les autres sont arrivés en Grèce, en Espagne et à Chypre.

Ces chiffres excluent les quelque 6000 hommes, femmes et enfants qui ont été secourus depuis mardi.

L’organisation recense par ailleurs 1530 noyades dans la Méditerranée en 2017, principalement le long du trajet entre la Libye et l’Italie. Ce bilan est plus lourd que celui de l’an dernier.

Entre janvier et mai 2016, ce sont près de 195 000 migrants et réfugiés qui étaient arrivés par la mer. On déplorait à ce moment un peu moins de 1400 noyades.