SEOUL, Corée, République de — La Corée du Nord a procédé à un autre test de missile balistique. L’engin serait tombé dans les eaux de la zone économique du Japon, ont affirmé les autorités sud-coréennes et japonaises, dimanche.

Selon un communiqué de l’État-major sud-coréen, le missile serait parti non loin de la ville de Wonsan, sur la côte orientale de la Corée du Nord. Il aurait franchi 450 kilomètres.

Les militaires sud-coréens soupçonnent qu’il s’agit d’un missile de type Scud.

Le secrétaire général du Cabinet japonais, Yoshihide Suga, a déclaré que le missile semble avoir terminé sa course dans la zone économique exclusive du Japon. Il a ajouté que le missile n’a pas endommagé d’avion ou de navire dans ce secteur maritime.

«On ne peut pas tolérer ces lancements à répétition de la Corée du Nord. Nous avons protesté énergiquement contre elle, nous l’avons critiquée le plus durement possible», a-t-il dit.

La Corée du Nord augmente la cadence de ses tirs de missiles balistiques depuis quelques mois. Le pays cherche à mettre au point et à fabriquer des armes qui pourront atteindre le continent nord-américain. Il détient déjà des missiles de courte et de moyenne portées pouvant atteindre la Corée du Sud et le Japon.

Le programme de missiles nord-coréens est sans doute le plus grand défi que doivent relever les nouveaux dirigeants américains et sud-coréens.

Le nouveau président de la Corée du Sud, Moon Jae-In, a convoqué une réunion du conseil de sécurité nationale.