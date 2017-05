Des musulmans de Portland ont remercié en fin de semaine la population pour leur soutien après qu’un homme eût tué vendredi deux personnes qui ont pris la défense de jeunes femmes portant un hidjab, qu’il insultait.

«Je suis très reconnaissant, comme musulman, mais aussi comme Portlandais, que nous puissions nous tenir tous unis, a déclaré Mohamed A. Najieb, un imam de Centre communautaire islamique de Portland. Les deux femmes auraient pu être des victimes, mais trois héros sont intervenus.»

M. Najieb a d’ailleurs lancé une page afin de récolter des fonds pour les familles des deux hommes décédés et d’un autre blessé dans cette attaque survenue dans un train vendredi. Plus de 300 000 $ ont déjà été amassés.

Jeremy Joseph Christian, un homme de 35 ans qui semble avoir des accointances avec l’idéologie nazie selon sa page Facebook, a pris en grippe deux femmes musulmanes dans un train léger sur rail de la métropole de l’Oregon, les insultant. «Il nous a dit de retourner en Arabie saoudite et de sortir de son pays», a confié une des victimes, disant envoyer tous ses remerciements aux personnes qui ont pris sa défense.

Des trois passagers qui ont confronté le suspect, deux ont été poignardés à mort avec un couteau. Ils étaient âgés de 23 et de 53 ans. Un autre a été gravement blessé. Jeremy Joseph Christian a été arrêté peu de temps après par les policiers et sera accusé de meurtre, de tentative de meurtre et d’intimidation mardi.

Le FBI appuiera le service de police local dans cette histoire qui est traitée comme un crime haineux.