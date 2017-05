COLOMBO, Sri Lanka — Les recherches se poursuivaient lundi au Sri Lanka, où les pires inondations et coulées de boue des dernières années ont fait au moins 169 morts.

Des hélicoptères ont été déployés à la recherche de survivants coupés du monde. Des navires et des camions de l’armée ont aussi été mobilisés pour venir en aide aux sinistrés.

Un hélicoptère de l’armée qui participait aux opérations de secours s’est écrasé lundi près de la ville de Baddegama, dans le sud du pays, mais les 11 personnes qui se trouvaient à bord ont survécu. Un membre de l’armée de l’air qui tentait de porter secours à un sinistré a toutefois fait une chute mortelle lors d’un autre incident.

Des secouristes ont entrepris d’évacuer les résidants de zones menacées, puisque de nouvelles précipitations étaient attendues lundi. Plus de 10 000 personnes se sont déjà réfugiées dans 339 camps dans le sud et l’ouest du pays.

L’armée a profité d’une accalmie du mauvais temps pour dégager certaines routes, dimanche, mais des hôpitaux doivent quand même être ravitaillés par la voie des airs, a dit le ministre de la Santé Rajitah Senarathna.

Une centaine de personnes sont portées disparues.

L’ONU a annoncé qu’elle se joignait aux opérations de secours et qu’elle fournira des tentes, des comprimés de purification de l’eau et d’autres biens aux sinistrés. L’Inde a envoyé deux avions remplis de biens ainsi que des employés médicaux, tandis que les États-Unis et le Pakistan ont eux aussi promis de fournir des biens d’urgence.

Les coulées de boue sont fréquentes au Sri Lanka pendant la mousson, puisque les forêts du pays ont été rasées pour faire place aux cultures d’exportation comme le thé et le caoutchouc.

Une gigantesque coulée de boue a fait plus de 100 morts dans le centre du pays il y a un an.