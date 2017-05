BEYROUTH — Les bombardements se rapprochaient lundi de Raqqa, la capitale de fait de Daech (le groupe armé État islamique).

On s’attend à une bataille apocalyptique pour le contrôle de cette ville du nord de la Syrie au cours des prochaines semaines.

Les frappes aériennes se sont intensifiées depuis quelques jours, alors que les combattants appuyés par les États-Unis se rapprochent de la ville sur tous les fronts. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), sous leadership kurde, ont repris des dizaines de villes et villages depuis le mois de novembre, sous le couvert des frappes de la coalition américaine.

Les combattants des FDS foncent sur Raqqa depuis le nord, l’est et l’ouest. Les djihadistes ont le chemin libre au sud, même si la coalition américaine a détruit deux ponts qui enjambent l’Euphrate dans cette direction.

L’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, rapporte que la ville essuie des tirs d’artillerie et des frappes aériennes depuis l’aube, lundi. On ne disposait d’aucun bilan dans l’immédiat, mais une quarantaine de personnes auraient été tuées à Raqqa et en banlieue depuis trois jours.

Un autre groupe militant, Raqqa est massacrée silencieusement, fait état de plus d’une trentaine de frappes aériennes. Trente-cinq personnes auraient été tuées et une école détruite dans la banlieue nord de la ville.

La coalition américaine aurait largué sur Raqqa dimanche des pamphlets en arabe incitant la population à fuir. Les pamphlets expliquent aux résidants quel chemin emprunter et leur demandent de garder leurs intentions secrètes, de n’emporter aucune arme et de se munir d’une bannière blanche.

On craint que les djihadistes n’utilisent les résidants comme boucliers humains quand les FDS entreront dans la ville.