LONDRES — Ariana Grande présentera un concert-bénéfice à Manchester, dimanche, aux côtés d’autres grands noms comme Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry et Pharrell Williams.

Le spectacle intitulé «One Love Manchester» se tiendra dans le stade de cricket Old Trafford, un peu moins de deux semaines après qu’un kamikaze eut fait 22 morts lors d’un concert de la chanteuse, à Manchester.

Les profits seront versés dans un fonds d’urgence mis sur pied par la Ville de Manchester et la Croix-Rouge britannique.

Dans un communiqué publié après l’attaque, Ariana Grande avait déclaré: «nous ne les laisserons pas nous diviser, nous ne laisserons pas la haine gagner. Notre réponse à cette violence doit être de nous rassembler, de nous aider, d’aimer plus, de chanter plus fort et de vivre plus gentiment et généreusement que nous ne le faisions auparavant».