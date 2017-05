Un juge de Los Angeles a émis mercredi dernier un mandat d’arrestation pour le fondateur du yoga Bikram, qui a reçu l’ordre de rendre les recettes de son entreprise de conditionnement physique afin de satisfaire un jugement de 6,8 M$US en faveur d’une de ses anciennes conseillères juridiques.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Edward Moreton, a émis le mandat contre Bikram Choudhury et a fixé la caution à 8 millions de dollars.

Aucun avocat n’est apparu pour Choudhury, qui a déclaré l’année dernière être en faillite.

La cause a été remportée par Minakshi «Micki» Jafa-Bodden, qui a affirmé que Choudhury l’avait congédiée quand elle avait refusé de l’aider à couvrir une allégation de viol.

Son avocate, Carla Minnard, a déclaré qu’ils ont repéré des véhicules de luxe et d’autres biens que Choudhury a déménagés en dehors de l’État et que des ordonnances judiciaires au Nevada et en Floride l’empêchent de transférer ses biens à des entrepôts.

Jafa-Bodden a travaillé comme chef des affaires juridiques et internationales à l’école de yoga de Los Angeles de Choudhury du printemps 2011 à mars 2013, alors qu’elle a déclaré avoir été brusquement retirée de son poste.

Jafa-Bodden a également déclaré que Choudhury l’avait harcelée sexuellement, l’avait touchée de manière inappropriée, et avait essayé de l’amener à rester avec lui dans une suite d’hôtel.



Choudhury a construit un empire autour du yoga Bikram, une routine rigoureuse de 90 minutes réalisée dans une pièce pouvant atteindre plus de 100 degrés Fahrenheit. La technique est offerte dans plus de 650 studios à travers le monde et a attiré des adeptes dévoués.

Choudhury fait face à des poursuites pour des agressions sexuelles déposées par six autres femmes, dont cinq l’accusent de viol. L’un de ces procès est en voie d’être réglé tandis que les autres auront cours plus tard cette année.

Les avocats de Choudhury ont déclaré qu’il n’avait jamais agressé sexuellement aucune des femmes qui le poursuivent.