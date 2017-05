TALLINN, Estonie — Un citoyen de la Finlande a versé le plus grand don privé jamais remis à l’UNICEF, soit 6 millions d’euros (plus de 9 millions $ CAN), a annoncé l’agence onusienne.

Une porte-parole du comité finlandais pour l’UNICEF précise que le donateur avait décidé de donner l’argent après avoir été ému par les photos et les reportages sur les horribles conditions de vie de la population en Syrie.

La porte-parole Kirsi Haru a expliqué mardi qu’environ 2 millions d’euros seraient envoyés en Syrie, tandis que 1,5 million d’euros iront à l’aide à l’enfance au Vietnam et en Bolivie. Le reste de l’argent sera utilisé pour de l’aide générale.

Le donateur a souhaité conserver son anonymat, a souligné Mme Haru. Elle affirme que certains des fonds ont été distribués l’an dernier et que le reste de la somme le sera cette année.