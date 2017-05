L’organisme américain China Labor Watch a perdu tout contact depuis ce week-end avec deux personnes chargées de scruter les conditions de travail d’une compagnie chinoise produisant les chaussures de la marque Ivanka Trump. Un autre aurait été arrêté.

Le directeur de l’organisme à but non-lucratif, qui regarde les conditions de travail des fournisseurs chinois de multinationale, Li Qiang, a déclaré à l’Associated Press avoir perdu la trace de Li Zhao, Su Heng et Hua Haifeng. «Ils doivent être détenus par l’usine ou la police», croit-il après des dizaines d’appels non-retournés.

Hua Haifeng aurait été accusé de surveillance illégale, selon sa femme, Deng Guilian, qui affirme avoir reçu un appel de la police mardi. La personne contact lui aurait dit qu’elle n’avait pas besoin de connaître toute l’histoire, mais qu’elle ne pourrait ni voir, ni parler à son mari pour l’instant.

Les trois hommes étaient chargés de produire un rapport sur les heures de travail indécentes et les salaires risibles que la Ganzhou Huajian International Shoe City Co, une compagnie liée à la marque d’Ivanka Trump, impose à ses employés. Il n’est pas clair si les méthodes d’enquêtes de China Labor Watch sont légales ou non.

Cet organisme a déjà publié des rapports sur les conditions de travail dans des compagnies liées à Walt Disney, Apple ou Samsung.

Selon M. Qiang, auparavant, on craignait surtout que les enquêteurs soient expulsés des usines, mais cela a changé récemment, le gouvernement chinois devenant plus suspicieux. Il ajoute que le fait que la fille du président américain soit cette fois impliquée rend les choses encore plus difficile.

La Maison Blanche a renvoyé toutes demandes d’entrevues à la marque Ivanka Trump, qui a refusé d’émettre des commentaires.