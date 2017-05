COLOMBO, Sri Lanka — Le bilan des inondations et des coulées de boue qui ont ravagé le Sri Lanka surpasse maintenant les 200 morts.

Une centaine de personnes sont aussi portées disparues.

Les autorités confirment la mort de 202 personnes. Plus de 77 000 sinistrés ont été chassés de chez eux et 1500 maisons détruites depuis que la pluie a commencé à tomber sur cette île de l’océan Indien vendredi.

Les forces armées sri-lankaises poursuivent leurs opérations de secours, avec l’aide de collègues indiens.

Le bureau des Nations unies au Sri Lanka a annoncé que 16 hôpitaux touchés par des inondations ou des glissements de terrain ont été partiellement ou complètement évacués.

L’ONU a aussi prévenu que le risque d’épidémie augmente au fur et à mesure que les sinistrés s’entassent dans les refuges d’urgence. La fièvre dengue, qui est transmise par les moustiques, a fait plus de 125 morts au Sri Lanka cette année, soit une hausse importante.

L’ONU, l’Australie, le Japon et le Pakistan ont envoyé des biens d’urgence au Sri Lanka, notamment des tentes et des comprimés de purification de l’eau. Les États-Unis et la Chine ont aussi promis d’aider.

Les coulées de boue sont fréquentes au Sri Lanka pendant la mousson, puisque les forêts du pays ont été rasées pour faire place aux cultures d’exportation comme le thé et le caoutchouc.

Une gigantesque coulée de boue a fait plus de 100 morts dans le centre du pays il y a un an.