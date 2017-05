LONDRES — L’élection britannique est soudainement très serrée, selon plusieurs sondages.

Une enquête prédit même que ni les Conservateurs ni les Travaillistes ne remporteront une majorité. La nouvelle a eu l’effet d’un coup de massue sur la livre sterling, qui a plongé mercredi à son niveau le plus bas en plus d’un mois face au dollar américain.

Les sondages accordaient une avance de 20 points et plus au Parti conservateur de la première ministre Theresa May il y a à peine quelques semaines. Un sondage réalisé par la maison YouGov pour le compte du quotidien «The Times» réduit cet avantage à seulement 4 points de pourcentage.

Un expert a dit que tous les sondages, peu importe la méthode utilisée, témoignent d’un déclin des appuis aux Conservateurs et d’une hausse du support pour les Travaillistes du controversé Jeremy Corbyn.

Les électeurs britanniques feront leur choix le 8 juin.