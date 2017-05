CANBERRA, Australie — Au moins deux marins philippins, et possiblement un troisième, ont été assassinés à bord du même navire, lors du même voyage, en 2012, a conclu mercredi une coroner australienne.

Sharon Freund a recommandé que son rapport concernant les deux décès soit transmis aux autorités japonaises qui ont conclu à une mort accidentelle concernant la troisième victime.

Tous les décès se sont produits en l’espace de cinq semaines.

Les deux marins philippins — le cuistot en chef Cesar Llanto, 42 ans, et le chef mécanicien Hector Collado, 55 ans — faisaient partie des 25 membres d’équipage qui ont quitté le port japonais de Kudamatsu, le 20 août 2012, à destination du port australien de Newcastle à bord d’un navire charbonnier appartenant à l’un des principaux armateurs de la planète, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha.

M. Llanto est disparu dix jours plus tard, en eaux internationales. Mme Freund a conclu qu’il a été jeté par-dessus bord ou tué avant qu’on ne fasse disparaître son corps, qui n’a jamais été retrouvé.

Deux semaines plus tard, M. Collado a fait une chute mortelle de près de 12 mètres à bord du navire. Mme Freund a révélé qu’il avait tout d’abord été frappé à la tête. M. Collado était le commandant en second du navire et un témoin potentiellement important dans la mort de M. Llanto.

La troisième victime, Kosaku Monji, était un superviseur de 37 ans. Il était monté à bord du navire avec deux gardes de sécurité quatre jours après la disparition de M. Llanto. Son corps a été retrouvé coincé entre deux machines le 6 octobre, trois jours après le retour du navire au port de Kudamatsu. La garde côtière japonaise a conclu à un accident.

Mme Freund ne s’est pas intéressée au décès de M. Monji, qui s’est produit à l’extérieur de la juridiction australienne.

Elle a déclaré que les preuves «suggèrent fortement» que le capitaine du navire, Venancio Salas, a ordonné ou autorisé la disparition de M. Llanto, et qu’il en savait plus que ce qu’il a révélé lors de son témoignage devant elle.

Mme Freund a dit que M. Salas faisait régner la terreur à bord de son navire et qu’il vendait illégalement des armes à ses marins. Il était en conflit ouvert avec M. Llanto, qui en était à son premier voyage et qui avait eu vent des intentions de l’équipage de dénoncer M. Salas.

La coroner a dit qu’il faudrait une «coïncidence extraordinaire pour que la personne responsable de la mort de M. Llando ne soit pas aussi responsable de celle de M. Collado».