PARIS — Le président français Emmanuel Macron, qui a promis de nettoyer la scène politique du pays, a été contraint mercredi de défendre la probité de deux de ses ministres.

Il a déclaré que seul le système judiciaire, et non la presse, décidera si le ministre de la Cohésion des territoires Richard Ferrand et la ministre des Affaires européennes Mareille de Sarnez doivent ou non être traduits en justice.

M. Ferrand est soupçonné d’avoir conclu des transactions avantageuses à sa conjointe à l’époque où il présidait une compagnie d’assurances. Mme Sarnez compte parmi les 19 personnes qui font l’objet d’une enquête pour avoir possiblement utilisé des aides parlementaires payés par l’Europe à des fins politiques en France.

Tous deux nient avoir quoi que ce soit à se reprocher, mais le tout demeure gênant pour le gouvernement Macron après que le président eut promis pendant la campagne de restaurer la moralité en politique.

Un porte-parole du gouvernement, Christopher Castaner, a admis que les pratiques de certains membres du gouvernement issus de «l’ancien monde» sont légales, mais plus nécessairement tolérées par l’opinion politique française.

Le ministre de la Justice François Bayrou doit présenter le 14 juin une loi qui définira de nouvelles règles de transparence.

M. Ferrand a répété mercredi être un «homme honnête», pendant que Mme Sarnez qualifiait les allégations contre elle de «mensonges».