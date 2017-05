CAP CANAVERAL, Fla. — Une sonde de l’agence spatiale américaine foncera tout droit sur le Soleil l’an prochain.

La mission a été annoncée mercredi à l’Université de Chicago.

La sonde Solar Probe Plus devrait être lancée à l’été 2018. Elle s’approchera à 6,4 millions de kilomètres de la surface du Soleil, et entrera donc dans l’atmosphère solaire. Elle recevra alors la chaleur la plus violente et les radiations les plus intenses jamais endurées par un objet fabriqué par l’humain.

Le but de la mission est de mieux comprendre l’atmosphère extérieure du Soleil et le fonctionnement d’étoiles comme la nôtre.