Un espace permanent va être dédié aux sauveteurs et bénévoles ayant réagi les premiers lors de l’attentat du 11-Septembre à New York. Il sera situé à Ground Zero, sur le site du mémorial (National September 11 Memorial & Museum), et est développé avec le soutien de Jon Stewart, l’ex-animateur du Daily Show.

Situé sur le Memorial Glade, une clairière herbeuse située à l’angle sud-ouest de la «plaza» d’une superficie de 3,2 hectares abritant le Survivor Tree («l’arbre survivant»), cet espace commémoratif rendra hommage aux premières personnes ayant réagi lors de l’attentat, entre autres des pompiers et des volontaires qui ont risqué leur vie et leur santé pour contribuer aux efforts de sauvetage après l’explosion des deux avions sur les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001.

Plus de quinze ans après l’attentat, 77000 intervenants et survivants sont enregistrés dans le World Trade Center Health Program, un programme de santé lié à l’attentat. Plus de 39000 souffrent d’au moins une maladie liée au 11-Septembre, beaucoup sont complètement handicapés par leurs blessures, et 6.000 autres vivent avec un cancer lié aux émanations de produits toxiques ayant suivi l’explosion et l’effondrement des tours.

Cet espace de recueillement rendra hommage à des héros tels que le pompier Ray Pfeifer, récemment décédé d’un cancer contracté après ses efforts de sauvetage.

«Nombreux sont les sauveteurs qui vous diront qu’ils ont agi ce jour-là parce qu’ils s’en sentaient le devoir», explique Jon Stewart, ex-animateur du Daily Show et porte-parole de longue date de la cause des blessés et malades du 11-Septembre. Stewart est membre du conseil d’administration du National September 11 Memorial & Museum, le mémorial du 11-Septembre.

«Sans se soucier de leur propre santé et sans rien demander en retour, ces hommes et femmes ont joué un rôle essentiel pour nous aider, à New York et dans tout le pays, à nous remettre sur pied. Aujourd’hui, ils sont des milliers à vivre avec des maladies graves et ils meurent à un rythme alarmant. Je suis très heureux de l’aboutissement de ce projet, cet hommage leur témoignera la reconnaissance qui leur est due.»

Le projet va s’étendre sur les expositions et programmes existant déjà sur le site du mémorial et du musée, qui témoignent des effets de l’attentat du 11-Septembre sur la santé des travailleurs et sauveteurs, des habitants et des survivants.

Il est financé par l’État de New York et la fondation Bloomberg Philanthropies, et conçu par les architectes du mémorial, notamment Michael Arad.