MÉXICO — Une dépression tropicale déverse des précipitations abondantes sur le sud du Mexique.

Elle touchera terre le long d’une région côtière populaire auprès des touristes.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a indiqué jeudi que la tempête se trouve à 70 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Puerto Angel. Elle générait des vents soutenus de 55 kilomètres/heure et glissait vers le nord-est à 6 kilomètres/heure.

Trente centimètres et plus de pluie pourraient tomber sur l’État d’Oaxaca, augmentant le risque d’inondations et de coulées de boue.

La dépression pourrait se transformer en tempête tropicale avant de toucher terre et perdre de la force.

Une veille de tempête tropicale est en vigueur entre Puerto Escondido et Salina Cruz.