PARIS — Plusieurs soldats français ont été blessés, dont un sérieusement, quand des obus de mortier sont tombés sur un camp de Casques bleus, au Mali.

L’armée française a indiqué par voie de communiqué, jeudi, que l’attaque s’est produite à Tombouctou, près de la base d’une unité française.

Environ 1600 militaires français sont déployés au Mali pour contrer les islamistes qui sévissent dans la région du Sahel. Ils collaborent avec une mission de l’ONU, la MINUSMA,

L’attaque n’a pas immédiatement été revendiquée.

Des islamistes se sont emparés du nord du Mali en 2012. Ils ont été chassés un an plus tard par les forces françaises, mais ils continuent à attaquer les Casques bleus et les armées française et malienne.