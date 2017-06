NEW YORK — L’ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, a lancé jeudi un comité d’action politique (PAC), relançant du même coup les spéculations voulant qu’il puisse briguer la présidence lors de la prochaine élection, en 2020.

Le démocrate de 74 ans a dévoilé l’American Possibilities PAC à travers les médias sociaux et dans un courriel qui dirige ses sympathisants vers un nouveau site web. Le comité lui permet de récolter des fonds pour les candidats, de payer des déplacements liés à des affaires politiques et de maintenir les liens avec des donateurs de longue date.

Dans un message publié sur le nouveau site, Joe Biden affirme que «c’est le temps des grands rêves et des possibilités américaines».

Puis, dans un courriel envoyé à ses sympathisants, M. Biden écrit que «la négativité, la mesquinerie, l’étroitesse d’esprit de nos politiques (le) rendent fou». Il ne mentionne pas le président Donald Trump par son nom, mais affirme que ce genre de politique ne représente «pas qui nous sommes».

Cette annonce de Joe Biden survient alors que le Parti démocrate est à la recherche de leadership, six mois après la défaite inattendue de sa candidate Hillary Clinton à la présidentielle.

Mme Clinton demeure très impliquée dans le parti, tout comme Bernie Sanders, candidat à l’investiture démocrate en 2016. Une nouvelle vague de démocrates travaille également très fort pour faire passer le message du parti, notamment la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, le sénateur du New Jersey Cory Booker et la sénatrice de la Californie Kamala Harris.

Alors que l’ex-président Barack Obama s’est fait discret depuis son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden est demeuré actif, politiquement.

Il a fait campagne pour les démocrates au Delaware et au New Jersey dans les derniers mois, en plus de participer à une campagne de financement pour le Parti démocrate au New Hampshire à la fin avril. Le New Hampshire est traditionnellement le lieu de la première primaire présidentielle tous les quatre ans.

Élevé en Pennsylvanie dans une famille ouvrière, Joe Biden a tenté deux fois de se faire élire comme candidat démocrate à la présidentielle. S’il se présentait et gagnait en 2020, il deviendra le président le plus âgé jamais élu aux États-Unis.