NEW YORK — Les réseaux de télévision de Disney diffuseront le concert-bénéfice «One Love Manchester» d’Ariana Grande prévu dimanche, deux semaines après l’attentat qui avait frappé son spectacle et fait 22 morts.

Le concert sera diffusé intégralement et en direct sur Freeform, le réseau pour jeunes adultes de Disney, à compter de 14 h 00, heure de l’Est.

Le réseau ABC présentera pour sa part une émission spéciale d’une durée d’une heure après le match de finale de la NBA.

Ariana Grande sera accompagnée sur scène par les Black Eyed Peas, Robbie Williams, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay et d’autres célébrités s’étant ralliées à la cause. Tous les profits iront à un fonds d’urgence mis sur pied par la ville de Manchester et la Croix-Rouge britannique.