NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: L’Islande verse 5000 $ US chaque mois aux immigrants pour marier ses femmes

EN FAIT: Une histoire qui circule depuis l’an dernier prétend que l’Islande paie les étrangers pour marier une Islandaise, puisque les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes sur l’île. Une porte-parole de l’ambassade islandaise à Washington assure que cela est faux. L’agence statistique officielle de l’Islande rapportait l’an dernier que l’équilibre entre hommes et femmes est pratiquement de 50-50.

—————

FAUX: Scott Baio meurt dans un accident d’avion en se rendant à Mar-a-Lago

EN FAIT: Plusieurs sites internet ont affirmé que le petit Cessna de l’acteur de la série «Happy Days» s’est écrasé en Louisiane, alors qu’il se rendait au complexe de Mar-a-Lago, en Floride, qui appartient à Donald Trump. M. Baio a rapidement démenti le tout en affichant sur Twitter une photo de lui près d’un jet privé: «Fausse nouvelle. Je ne vole pas à bord d’avions Cessna».

—————

FAUX: Un enseignant de l’Ohio est aveuglé après un incident de «fidget spinner»

EN FAIT: Le «Focus Times» rapportait le mois dernier qu’un enseignant d’anglais au niveau secondaire a perdu un oeil quand un «fidget spinner» qu’il tentait de confisquer s’est brisé. Le texte citait même des représentants du conseil scolaire. Un porte-parole des écoles de la ville de Columbus a toutefois dit à l’Associated Press qu’aucun incident du genre ne s’est produit.

—————

FAUX: Taco Bell fait faillite et fermera tous ses restaurants d’ici la fin de 2018

EN FAIT: Un canular né en 2015 a été ressuscité avec de nouvelles dates. La nouvelle version prétend que la chaîne de restauration rapide a été acculée à la faillite quand des problèmes de salubrité des aliments ont fait fuir sa clientèle. Certains sites révélaient, aux internautes qui cliquaient suffisamment de fois, qu’il s’agissait d’une blague. Une porte-parole de Taco Bell a assuré que la chaîne n’a pas déclaré faillite. Elle a plutôt annoncé, la semaine dernière, son intention d’ouvrir 2000 restaurants à travers le monde d’ici cinq ans.