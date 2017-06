AMMAN, Jordanie — Les cas de choléra se multiplient rapidement au Yémen, pays ravagé par la guerre, alors que l’UNICEF fait état de 3000 à 5000 nouveaux cas chaque jour.

Le directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient, Geert Cappelaere, a dit dans une entrevue accordée à l’Associated Press samedi que 70 000 cas de choléra ont été signalés à l’agence des Nations Unies ce dernier mois dans 19 des 22 gouvernorats du Yémen.

Les cas de choléra pourraient doubler tous les deux semaines si rien n’est fait pour augmenter l’assistance apportée au Yémen, a-t-il prévenu.

L’épidémie pourrait «se propager au-delà du Yémen», a ajouté M. Cappelaere et devrait secouer tous les États en périphérie du pays en guerre pour la troisième année consécutive.

Le directeur régional a dit espérer que l’attention du monde se tournerait enfin sur le Yémen avec cette épidémie, ajoutant du même souffle qu’il était «triste» que la situation ait atteint une telle gravité.

Les combats au Yémen ont tué plus de 10 000 personnes, déplacé trois millions d’autres et dévasté l’économie et les conditions sanitaires du pays.

M. Cappelaere a souligné que plusieurs patients ne peuvent se permettre de supporter les coûts encourus pour se rendre dans les cliniques qui offrent des soins gratuitement.

Au terme d’un séjour de cinq jours dans la capitale yéménite, Sanaa, le directeur régional arrive à un triste constat: l’épidémie de choléra est la dernière d’une série d’horreurs auxquelles sont confrontés les enfants du Yémen, avec le jeûne, leur recrutement par des miliciens et les mariages qu’on impose à plusieurs.

«Le Yémen est un des pires endroits dans le monde où être un enfant.»