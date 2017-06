HONG KONG — Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche, à Hong Kong, à la mémoire des victimes de la répression brutale menée en 1989 contre les manifestants de la place Tiananmen, tandis que la présidente de Taïwan a exhorté le gouvernement chinois à «faire face» à l’histoire.

Des centaines sinon des milliers de protestataires non armés avaient été tués dans la nuit entre les 3 et 4 juin 1989, après que les dirigeants communistes chinois eurent ordonné la reprise de la place Tiananmen par l’armée.

Souligner ces événements, que ce soit de manière publique ou privée, demeure à ce jour tabou en Chine.

À Taïwan, la présidente Tsai Ing-wen a écrit sur Facebook et Twitter que 28 ans plus tôt, la défiance de ce mouvement étudiant face à Pékin avait «inspiré une génération».

Elle a même offert de prodiguer des conseils au gouvernement chinois pour qu’il mène une transition démocratique comme celle effectuée vers la fin des années 1980 sur cette île qui se veut souveraine.

En Chine continentale, les citoyens n’ont qu’une conscience confuse des événements de la place Tiananmen, survenus il y a près d’une trentaine d’année. À Taïwan et à Hong Kong, une région chinoise qui jouit d’une grande autonomie et d’un plus grand respect des droits de la personne, on peut toutefois en discuter ouvertement.

Ce vigile qui attire chaque année d’importantes foules constitue l’unique commémoration de ce bain de sang en sol chinois.

Les relations diplomatiques entre Pékin et Taiwan se sont envenimées depuis que l’arrivée au pouvoir de la présidente Tsai, dont le parti démocrate-progressiste revendique l’indépendance officielle du territoire.

«Quant à la démocratie, certains sont en avance, d’autres sont en retard, mais nous y parviendrons tous en bout de ligne», avait ajouté la présidente, dimanche.

Le dirigeants autoritaires du Parti communiste chinois insistent que Taïwan et la Chine continentale doivent demeurer au sein d’une même nation. Ils se sont d’ailleurs engagés à prendre l’île de force si nécessaire.