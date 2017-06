DUBAÏ, Émirats arabes unis — Quatre pays arabes ont rompu lundi leurs relations diplomatiques avec le Qatar en raison de ses liens avec l’Iran et de ses appuis à des groupes islamistes, isolant ce petit pays en le privant de ses liens terrestres, maritimes et aériens avec le reste du monde.

Le Bahreïn, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont entrepris de rapatrier le personnel diplomatique en poste au Qatar, et des transporteurs aériens ont rapidement annoncé qu’ils suspendaient leur service à destination de sa capitale, Doha.

Le Qatar, qui doit accueillir la Coupe du monde de football en 2022 et où sont déployés quelque 10 000 soldats américains, a dénoncé une «atteinte à sa souveraineté». Il nie depuis longtemps appuyer des groupes militants et affirme que cette crise est alimentée par des «fabrications complètes» découlant de la récente cyberattaque dont aurait été victime son agence de presse officielle.

L’impact de la crise ne s’est toutefois pas fait attendre: le transporteur aérien Qatar Airways a été frappé de plein fouet, la bourse du Qatar s’est effondrée et les habitants ont pris les supermarchés et autres commerces d’assaut par crainte de pénuries. Le Qatar dépend lourdement de ses importations et déjà, des camions chargés de biens sont bloqués du côté saoudien de la frontière entre les deux pays.

Les quatre pays arabes ont demandé à tous leurs ressortissants de quitter le Qatar et donné aux Qatariens qui se trouvent à l’étranger 14 jours pour rentrer chez eux. Ils ont aussi annoncé que les diplomates qatariens seraient expulsés.

Le ministère qatarien des Affaires étrangères estime qu’il n’y a «pas de justification légitime» pour la décision de ces pays, mais il a promis que ses citoyens ne seront pas affectés. Il a dit que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour mettre en échec «cette tentative pour influencer et nuire à la société et l’économie du Qatar».

Les quatre pays ont annoncé leur intention de couper leurs liens aériens et maritimes avec le Qatar, et l’Arabie saoudite a annoncé la fermeture de la frontière terrestre, coupant essentiellement le Qatar du reste de la péninsule d’Arabie.

Les transporteurs aériens émiriens Etihad et Emirates ont suspendu leurs vols vers le Qatar, tout comme les transporteurs régionaux Air Arabia, FlyDubai, Saudia et Gulf Air.

L’Arabie saoudite a aussi annoncé que les forces qatariennes seront retirées de l’opération contre les rebelles au Yémen, dont le gouvernement reconnu par la communauté internationale a également rompu ses liens avec le Qatar, tout comme l’archipel des Maldives.

Riyad a expliqué avoir décidé de couper ses liens avec Doha en raison de son appui «à différents groupes terroristes et sectaires dans le but de déstabiliser la région», y compris Al-Qaïda, Daech (le groupe armé État islamique), les Frères musulmans et des groupes appuyés par l’Iran en Arabie saoudite.

De son côté, le ministère égyptien des Affaires étrangères a dénoncé l’attitude «antagoniste» du Qatar à l’endroit de l’Égypte et affirmé que «toutes les tentatives pour qu’il cesse d’appuyer les groupes terroristes ont échoué».