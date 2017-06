BAGDAD — Les enfants de Mossoul font les frais de l’intensification des combats entre les forces irakiennes appuyées par les États-Unis et Daech (le groupe armé État islamique) dans l’ouest de la ville, a prévenu lundi l’agence onusienne des enfants.

Les forces irakiennes s’affairent à nettoyer les dernières poches de résistance des djihadistes dans la Vieille ville, où des rues étroites et une grande densité de civils compliquent leurs opérations.

Le représentant de l’Unicef en Irak, Peter Hawkins, a dit que l’agence reçoit des «informations inquiétantes» de civils tués, y compris des enfants, dont certains qui auraient été coincés dans des tirs croisés en essayant de fuir.

Il n’a pas fourni de bilan précis au sujet des enfants tués.

M. Hawkins estime qu’environ 100 000 garçons et filles sont prisonniers de la Vieille ville de Mossoul et d’autres quartiers, où ils survivent dans des conditions extrêmement dangereuses.

Il a demandé aux belligérants de «protéger les enfants et de les éloigner du danger en tout temps, en respect avec leurs obligations en vertu du droit international».

«La vie des enfants est en danger. Des enfants sont tués, blessés et utilisés comme boucliers humains. Les enfants sont soumis à et témoins d’une violence terrible dont aucun humain ne devrait jamais être témoin, a-t-il dit par voie de communiqué. Dans certains cas, ils ont été contraints de participer à la violence et aux combats.»

L’Irak a lancé en octobre, avec l’appui des États-Unis, une vaste opération pour reprendre le contrôle de Mossoul et de la région.

Pour sa part, Human Rights Watch a annoncé lundi qu’au moins 26 cadavres «menottés et aux yeux bandés» ont été trouvés dans des secteurs contrôlés par le gouvernement et autour de Mossoul depuis le début de l’opération. Ils pourraient avoir été exécutés par les forces gouvernementales qui les soupçonnaient d’être membres de Daech.