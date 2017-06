WASHINGTON — Au moment d’annoncer son retrait de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, le président Donald Trump a promis que les États-Unis continueront à être «le pays le plus propre et le plus respectueux de l’environnement sur Terre».

Les faits n’appuient toutefois pas vraiment une telle affirmation.

Des données démontrent plutôt que les États-Unis comptent parmi les pires producteurs de gaz à effet de serre. Les États-Unis émettent davantage de dioxyde de carbone que n’importe quel autre pays, à part la Chine. En 2014, les États-Unis ont relâché 237 fois plus de dioxyde de carbone que la Suède, selon le département de l’Énergie.

Les États-Unis occupent le deuxième rang mondial au chapitre des émissions de dioxyde de carbone par personne, derrière le Luxembourg, au classement de 35 pays développés en plus de la Chine, de l’Inde et du Brésil. Ces émissions totalisent 17,3 tonnes métriques de dioxyde de carbone par année pour l’Américain moyen, comparativement à 4,5 tonnes métriques par personne en Suède.

Les États-Unis arrivent dixièmes au chapitre des émissions de dioxyde de carbone par PIB, derrière la Chine, l’Inde, la Russie, l’Estonie, la Pologne, la Corée du Sud, la République tchèque, le Mexique et la Turquie, selon l’Agence internationale de l’Énergie. Les États-Unis relâchent près de cinq fois plus de dioxyde de carbone par dollar que la Suède.

Les États-Unis ont produit près du quart du dioxyde de carbone de la planète depuis 1870, soit deux fois plus que la Chine, ce qui en fait, de loin, les pires pollueurs de la planète. D’autres pays, comme l’Allemagne, devancent largement les États-Unis au chapitre de l’énergie renouvelable.

La qualité de l’air aux États-Unis compte en revanche parmi les meilleures du monde et le pays s’est doté de lois efficaces qui permettent à la population de lutter pour protéger l’environnement.