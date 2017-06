LUCKNOW, Inde — Une collision entre un autocar et un camion a fait 22 morts dans le nord de l’Inde, tôt lundi matin.

Une dizaine de personnes ont aussi été blessées.

L’autocar qui transportait 37 passagers a pris feu après être entré en collision avec le camion près de la ville de Bareilly, dans l’État d’Uttar Pradesh, a dit un représentant de la police. L’accident s’est produit vers 1 h 30, heure locale.

Le conducteur de l’autocar n’a subi que des blessures mineures et celui du camion n’a pas été blessé.

Les corps des 22 victimes ont été calcinés, rendant leur identification impossible pour le moment.

L’autocar était parti de la petite ville de Gonda, dans l’Uttar Pradesh, à destination de New Delhi. Son réservoir de carburant a explosé après la collision, emprisonnant les passagers à l’intérieur.

Les routes indiennes comptent parmi les plus mortelles du monde, avec plus de 110 000 morts chaque année. Les accidents sont essentiellement attribuables à l’imprudence des automobilistes, au mauvais entretien des routes et aux véhicules vieillissants.