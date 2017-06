NEW DELHI — L’Inde a lancé avec succès lundi une fusée qui pourrait éventuellement emporter un homme dans l’espace, un exploit que seuls la Russie, la Chine et les États-Unis ont accompli jusqu’à présent, a annoncé l’agence spatiale du pays.

La fusée Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mk III s’est envolée du pas de tir du centre spatial de Sriharikota, une île située au large de la côte de l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud-est du pays. Elle a placé un satellite de télécommunications en orbite.

Il s’agirait de la fusée et du satellite les plus lourds jamais lancés par l’Inde. La fusée est dotée d’un moteur indien alimenté à l’oxygène et à l’hydrogène liquides.

L’Inde utilisait précédemment des fusées françaises pour lancer ses satellites de télécommunications les plus lourds.

L’Inde espère que le lancement du satellite de 3136 kilos lui ouvrira de nouvelles avenues commerciales.