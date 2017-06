LISBONNE, Portugal — De puissants nouveaux opioïdes synthétiques qui imitent l’effet de l’héroïne et de la morphine constituent une menace croissante à la santé publique sur le territoire de l’Union européenne, a prévenu mardi l’agence de lutte à la drogue du bloc.

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, à Lisbonne, souligne aussi dans son rapport annuel que le nombre de morts par surdose a augmenté pour une troisième année consécutive en 2016.

Les jeunes sont de plus en plus exposés à des drogues nouvelles et dangereuses, selon l’agence, notamment des opioïdes synthétiques offerts sous forme de liquide ou de vaporisateurs nasaux.

L’agence explique qu’on a seulement besoin «de petits volumes pour produire des milliers de doses», ce qui signifie que les nouveaux opioïdes synthétiques sont faciles à cacher et à transporter, ce qui constitue un défi pour les forces de l’ordre et représente une activité attrayante pour le crime organisé.

L’agence ajoute qu’en moyenne, une nouvelle substance psychoactive est arrivée sur le marché noir de l’UE chaque semaine en 2016. Elle surveillait à la fin de l’an dernier plus de 620 nouveaux produits psychoactifs apparus depuis quelques années.

Les drogues illégales les plus courantes en Europe sont la cocaïne, l’ecstasy et les amphétamines.

Le rapport annuel dévoile aussi les conclusions d’une enquête menée auprès de jeunes de 15 et 16 ans en Europe et aux États-Unis: la consommation d’alcool et le tabagisme sont en déclin, mais le cannabis demeure toujours aussi populaire.