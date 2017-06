WASHINGTON — Concernant le témoignage très attendu au Congrès du directeur du FBI congédié, James Comey, le président américain Donald Trump a simplement dit aux journalistes, mardi, qu’il lui «souhaitait bonne chance».

Mardi soir, une personne bien au fait des relations entre les deux hommes a affirmé que M. Comey avait demandé au procureur général Jeff Sessions d’empêcher qu’il se retrouve seul avec M. Trump.

Cette personne, ayant parlé sous le couvert de l’anonymat car n’étant pas autorisée à discuter de l’affaire, a affirmé à l’Associated Press que la requête avait été faite en raison d’inquiétudes de M. Comey concernant M. Trump.

On ignorait dans l’immédiat à quel moment cette conversation aurait eu lieu. Mais le «New York Times», qui a d’abord fait état de cette requête adressée à M. Sessions, a indiqué qu’elle avait eu lieu après que M. Trump eut demandé à M. Comey en février de mettre fin à une enquête sur le principal conseiller à la sécurité nationale du président, Michael Flynn.

L’administration Trump et ses alliés élaborent une stratégie visant à miner la crédibilité de M. Comey. Des officiels à la Maison-Blanche et un groupe externe qui soutient M. Trump prévoient s’en prendre à M. Comey au cours des prochains jours concernant des inexactitudes dans ses propos sur les courriels de la démocrate Hillary Clinton lors de sa plus récente apparition au Capitole.

Le président américain n’utilisera pas sa prérogative présidentielle pour bloquer le témoignage devant le Congrès de M. Comey, et M. Trump souhaite permettre un «examen rapide et approfondi des faits» reliés au congédiement de M. Comey et aux multiples enquêtes sur les possibles liens entre son équipe de campagne et la Russie, a indiqué la Maison-Blanche, lundi.

M. Comey doit témoigner jeudi devant le comité sénatorial du renseignement. Il s’agira de ses premiers commentaires publics depuis son licenciement abrupt par le président le 9 mai.