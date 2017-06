DAWEI, Myanmar — Des pêcheurs et des militaires s’affairaient jeudi à récupérer des corps et des débris dans la mer au large des côtes du Myanmar, au lendemain de l’écrasement d’un avion militaire qui transportait 122 personnes, dont 15 enfants.

Le turbopropulseur à quatre moteurs Y-8 de fabrication chinoise avait quitté le sud-est du pays, mercredi après-midi, afin de se rendre dans la capitale du Myanmar, Rangoun. Il devait essentiellement survoler la mer d’Andaman.

L’avion est disparu des radars vers 13 h 35, heure locale, soit une trentaine de minutes après son décollage. Il se trouvait à ce moment à 32 kilomètres à l’ouest de la ville de Dawei.

Un porte-parole de la police a dit que 29 corps avaient été récupérés en milieu d’après-midi jeudi — soit 20 femmes, huit enfants et un homme. Certains corps étaient incomplets, a-t-il prévenu.

Un porte-parole militaire, le général Myat Min Oo, a dit qu’un navire de la marine a retrouvé deux gilets de sauvetage, des corps et une roue dans l’eau, à l’ouest du comté de Laung Lone.

Neuf navires de la marine, cinq avions et trois hélicoptères de l’armée de l’air participent aux recherches, en plus des pêcheurs. Les opérations de secours sont toutefois ralenties par la pluie qui tombe et la mer agitée.

L’avion transportait 108 passagers — principalement des militaires et des membres de leur famille — et 14 membres d’équipage. Quinze enfants se trouvaient à bord.